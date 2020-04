Trumpi rõõmuks nõuavad meeleavaldajad piirangute leevendamist

„Ma ei väida, et koroonaviirusega ei tuleks tegeleda. Tuleb, kuid mitte kõike kinni pannes ja majandust muljudes. Praegu trambitakse meie kodanikuõigustel,” ütles üleeile Ohio pealinnas Columbuses meelt avaldanud relvalobist Denny Tubbs.



USA konservatiivsed aktivistid on hakanud meelt avaldama, et karme piiranguid leevendataks ja ärid taasavataks. Meeleavalduste organiseerijate väitel on need rohujuuretasandi algatused, kuid kui asja lähemalt uurida, viivad niidid tihtilugu parempoolsete ühendusteni.



President Donald Trump väitis eelmisel nädalal, et tal on õigus majandus taasavada ja osariikide juhid peaksid selles asjas tema juhtnööride järgi otsuseid tegema. Hiljem võttis Trump väite tagasi ja teatas videokohtumisel kuberneridele, et asi on nende otsustada. Valge Maja allikate sõnul tahab Trump niiviisi jätta võimalike uute viiruspuhangute tekkimise vastutuse kohalike võimude kanda.