Kui Donald Trumpi seisund paraneb, siis miks antakse talle raskelt haigetele mõeldud ravimit? Osa meedias haiguslugu kommenteerinud arste ei välistanud võimalust, et tavapärast ravipraktikat ignoreeritakse tähtsa patsiendi isikliku nõudmise tõttu. Ent Trumpi arst Sean Conley kinnitas, et presidendi vere hapnikusisaldus oli nädala lõpus kaks korda ohtlikult väike. Spetsialistide sõnul viitab see haiguse raske kulgemisega kaasnevale kopsukahjustusele. Mitu eksperti osutas, et tõsisemad sümptomid võivad hakata ilmnema teisest haigusnädalast. Sellegipoolest väljus Trump pühapäeval põgusalt Walter Reedi haiglast ja lasi end ametiautos haigla ees ringi sõidutada, pälvides sellega uut kriitikat alluvate tervise ohustamise pärast.