Kaks kuud enne USA presidendivalimisi on hoogustunud kampaaniaaegsed lekked, mis on sihitud eelkõige ametis oleva presidendi Donald Trumpi vastu. Neljapäeval käivitas järjekordse skandaali liberaalne ajakiri Atlantic, mille peatoimetaja süüdistab presidenti pilkavas suhtumises sõjaväelastesse ja veteranidesse. Muu hulgas on Trumpile omistatud arvamusavaldus, et veterane, keda on amputeeritud, ei peaks paraadidel näitama.

Konservatiivne Briti ajaleht Telegraph avaldas laupäeval arvatavasti Briti valitsusest lekkinud diplomaatilised märkmed, mis kirjeldavad Trumpi suhtlust endise peaministri Theresa May ja tema järeltulija, tollase välisministri Boris Johnsoniga. USA valijate jaoks kõige kahtlasem tsitaat puudutab abordiõigust, mida Trump olevat nimetanud keeruliseks küsimuseks. „Kujutage ette, kui mõni tätoveeritud elajas teie tütart vägistab ja ta rasedaks teeb,” öelnud Trump ajalehe teatel Mayle, kes olevat diplomaatiliselt teemat vahetanud. Samuti olevat president May käest pärinud, miks Johnson juba peaminister ei ole. Eurooplastele huvipakkuvam osa puudutab May ja Trumpi vestlusi välispoliitikast.