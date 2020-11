USA-s uusi rekordeid lööva pandeemia kõrval tekitab ekspertidele lisamuret Donald Trumpi valitsuse soovimatus järgmise presidendi Joe Bideniga koostööd teha. Kõik Trumpi kampaania esitatud valimisteemalised hagid on praeguseks kas tagasi lükatud või valimistulemuse jaoks tähtsusetud. Sellegipoolest on ülemineku eest vastutavale föderaalagentuurile GSA antud karm korraldus käituda nii, nagu Trump jätkaks teist ametiaega. Ekspertide hoiatustega, et infosulg võib minna riigile kalliks maksma, on liitunud vaid käputäis vabariiklasi.