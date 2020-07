Viimaste nädalate Ameerika Ühendriikide novembrikuiste valimiste arvamusküsitlused on USA presidendi Donald Trumpi jaoks olnud negatiivsed. Eriti märkimisväärsed on küsitlustulemused tähtsamates osariikides, kus on heitlike eelistustega valijad ja aja jooksul häid tulemusi teinud nii vabariiklased kui ka demokraadid. Küsitluste järgi juhib Joe Biden suurelt kuues osariigis, kus Trump veel neli aastat tagasi Hillary Clintonit võitis.

Timesi/Siena küsitluse järgi edestab Biden Trumpi Wisconsini, Florida, Arizona, Põhja-Carolina, Pennsylvania ja Michigani osariikides vähemalt 6% võrra. Mainitud osariikides võitmine koos niigi tavapäraselt demokraate toetavate osariikide häältega annaks Bidenile valimistel tugeva edumaa. Poliitikaanalüütiku ja vabariiklaste strateegi Ford O’Connelli hinnangul oleks Floridas kaotamine katastroofiline: „Florida on tähtsaim osariik. Kui Trump selle kaotab, on kõik läbi.”