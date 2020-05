Tšehhi kahtlustab ritsiinivandenõus Vene kaasmaalaste agentuuri ametnikku

Tšehhi riigitelevisioon avaldas nädalavahetusel Vene diplomaadi nime, keda luureteenistus BIS seostab Praha poliitikute väidetava mürgitamisplaaniga. 1986. aastal sündinud Andrei Kontšakov töötab ametlikult Venemaa “kaasmaalaste poliitika” agentuuri Rossotrudnitšestvo kohaliku haru juhina.

Endiselt Prahas viibiv Kontšakov eitas süüdistust ja ütles portaalile Seznam Zprávy, et tema kohver sisaldas vaid kompvekke ning desinfitseerimisvahendit. Vene saatkond avaldas kajastuse üle protesti, nimetas seda Vene-vastaseks infokampaaniaks ja teatas, et hoopis Kontšakov on saanud ähvardusi.