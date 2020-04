Ajalehe Kommersant teatel oli eelmisel nädalal relvajõududes nakkuskahtlusega jälgimise all üle 130 sõduri. Kaitseministeerium teatas eelmisel nädalal, et Sevastopolis asuvas Nahhimovi merekoolis on haigestunud 31 ja Tjumeni sõjaväeinseneride koolis 14 kursanti, ent kummagi kooli õppurid ei võtnud paraadiks valmistumisest osa. Veteranide ühenduse juht Vladimir Šamanov on väljendanud lootust, et paraad õnnestub korraldada hiljemalt 3. septembril, maailmasõja lõpu aastapäeval.