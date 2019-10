Türgi alustas Süürias pealetungi

Türgi sõjavägi alustas eile Põhja-Süürias operatsiooni Rahukevad, et elimineerida Türgi lõunapiiri tagune „terrorikoridor”, teatas president Recep Tayyip Erdoğan. Türgi ajakirjanduses avaldatud plaani järgi alustatakse rünnakut droonide ja lennukite ning suurtükiväe löökidega, seejärel sisenevad kurdide territooriumile põhja ja lääne poolt Türgi väed ja nende Süüria mässulistest liitlased.



Rünnaku on hukka mõistnud Saksamaa, Prantsusmaa ja Venemaa, samuti Süüria ametlik valitsus. Täna koguneb asja arutama ÜRO julgeolekunõukogu.



Türgi soovib Türgi-Süüria piiri lähistele luua puhvertsooni, kus pole kurdi võitlejaid. Ankara peab neid terroristideks, kes on liidus kurdi mässulistega Türgis. Kurdide juhitud Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) esindajad teatasid eile pärast rünnaku algust, et peatavad äärmusühenduse Islamiriik (ISIS) vastu võitlemise, et keskenduda Türgi käikudele. Kurdide aladel olevates kinnipidamisasutustes on tuhandeid islamistidest vange. Delfi