Türgi andis Liibüa sõjapealikule valusalt vastu näppe

Tänavu hakkas Türgi toimetama Liibüasse ametliku valitsuse toetuseks sõjamasinaid ja nõustajaid, et tasakaalustada araabia maade ja Venemaa toetust sõjapealik Khalifa Haftarile. Türgi on Liibüasse toimetanud ka tuhandeid Süüriast pärit palgasõdureid.

Otsustavat mõju on avaldanud eelkõige Türgi õhutõrje ja droonide tegevus, mis on lõpetanud õhusõjas Haftari senise ülekaalu. Aprilli algusest on valitsusväed Türgi droonirünnakute toel hõivanud mitu linna ja ähvardavad nüüd Haftari peamist õhuväebaasi al-Watiyas.

Pingelised on ka Türgi suhted Vahemere-äärsete EL-i riikidega, keda türklaste tegevus ärritab mitmel moel.