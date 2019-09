Türgi groteskse lossilinnakese arendajaid tabas üks äpardus teise järel

Kaugelt vaadates näeb Burj al Babas välja kui unenäost, prantsuse renessanssarhitektuurist ja Disney multifilmidest sündinud imelinn. Üksteise kõrval seisab pedantselt reas kümnete kaupa suhkuselt magusaid villasid: ühesugused, heledad, ruumikad… ja tühjad. Mitte üheski neist ei ela kedagi.

Kõik hooned on kolmekorruselised, ümara otsatorni ja teise torniga sissepääsu kohal. Plaani järgi peaks igas majas olema Türgi saun ja igal korrusel mullivann. Sisebassein on valikuline.

Kuninglikku kinnisvara iseloomustab ka kuninglik hind: loss maksab 370 000 dollarist (338 000 eurost) 530 000 dollarini (484 000 euroni). Kummalise arenduse taga, mida Türgi väljaanne Hürriyet pole tõrkunud ka „groteskseks” nimetamast, seisab kahele vennale kuuluv kohalik ettevõte Sarot Group. Firma on ehitusse investeerinud 250 miljonit dollarit (228 miljonit eurot). Nende sihtrühm on Pärsia lahe riikide rikkad, keda võluvad Türgi lopsakas loodus ja vahemereline kliima. Ostjad on eranditult Bahreinist, Kuveidist, Saudi Araabiast ja Araabia Ühendemiraatidest.