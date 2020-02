Süüria loodeosas on lõksu jäänud sajad tuhanded tsiviilisikud, kes pidid Moskva toetatud rünnaku eest pääsemiseks oma kodu jätma. Toitu ja peavarju eriti pole ning temperatuur on langenud nullist allapoole. Hädaliste seas on palju naisi ja lapsi.

Mässuliste viimase kantsi Idlibi piiramine on päädinud pika ja julma kodusõja ühe suurema humanitaarkriisiga. Detsembrist alates on pidanud kodust lahkuma üle 800 000 inimese ja ÜRO teatel on neist 143 000 teinud seda viimase kolme päeva jooksul.