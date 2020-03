Türgi avas nädalavahetusel läänepiiri, et migrandid pääseksid edasi Euroopa Liidu riikidesse. Nagu oodata oligi, põhjustas see samm kokkupõrkeid ja pahameelt. Paljud inimesed on jäänud Türgi ja Kreeka piiri vahelisele eikellegimaale lõksu. Kreeka teatel takistasid nad nädalavahetusel umbes 10 000 inimese Türgist Euroopa Liitu tulekut. Türgi võimud seevastu väidavad, et piiri ületas 76 000 migranti.

Eesti välisminister Urmas Reinsalu vestles eile telefonitsi Kreeka ja Bulgaaria välisministritega ja teatas neile, et kohe, kui Kreeka ja Bulgaaria seda soovivad, on Eesti valmis arutama, kuidas neid korrakaitsjate ja varustusega abistada.