Eilsete andmete järgi on koroonaviiruse diagnoosi saanud kokku üle 800 000 inimese, surnud on neist üle 38 700. Nende arvude järgi on suremus 4,8%. Võrdluseks: arenenud riikides sureb hooajalisse grippi umbes 0,1% ja kopsupõletikku 0,2% haigestunuid.