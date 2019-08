„Tunne on samasugune nagu esimestel kosmonautidel,” ütleb ujuva tuumajaama Akademik Lomonossov peainsener Vladimir Irminku seistes Barentsi mere Koola lahes õõtsuva hiiglasliku kastikujulise platvormi pardal. Vene valitsus tahab riigi esimese ujuva tuumajaama saata 6500-kilomeetrisele retkele läbi Arktika, näidates, et tuumaenergial on Venemaa Arktika-vallutamise plaanides järjest suurem roll.