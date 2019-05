Ungari Euroopa asjade riigisekretär: me pole oma migratsioonipoliitikas kaugeltki üksi

Ungari riigisekretär Euroopa Liidu asjades Szabolcs Takács tahab, et EL-i juhid vahetataks välja inimeste vastu, kes ei toeta sisserännet.

Ungari riigisekretär Euroopa Liidu asjades Szabolcs Takács ütleb, et kõige olulisem on Euroopa judeokristliku identiteedi säilitamine. Tema mure on Soros, kes seda eesmärki ohustab, tuues Euroopasse illegaalseid immigrante. Foto: Rauno Volmar