Ungari ja Poola leidsid Sloveenia käredas peaministris uue liitlase

Märtsis ametisse astunud Sloveenia uus peaminister Janez Janša tegutseb agaralt Twitteris. Ta on nimetanud ajakirjanikke valetajateks ja „presstituutideks” ning nõudnud, et maailma terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor tagasi astuks. Nädal tagasi jagas ta artiklit, mille järgi on pressivabaduse kaitsjad kokaiini mõju all.



Janša on Ungari peaministri Viktor Orbáni lähedane liitlane, kes sai võimule pärast eelmise peaministri Marjan Šareci tagasiastumist. Ungari ja Poola valitsuste jaoks on Janša liitlane, kes aitab seista selle eest, et EL ei nõuaks liikmesriikidelt demokraatia ja õigusriigi reeglite järgimist.