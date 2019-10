Ungari opositsioonijuht: nüüd näen võimalust Viktor Orbánit võita

Äsja Ungaris toimunud kohalikel valimistel pidi end võimule tsementeerinud valitsuspartei Fidesz mõnel pool leppima opositsioonilt saadud üllatuslike hoopidega. Mitmes suuremas linnas, sealhulgas Budapestis, läks võim opositsioonile. Valitsuse vastasrinnale on paljuski elu sisse puhunud värske poliitiline liikumine Momentum, kelle kandidaat valiti Ungari pealinna uueks meeriks. Momentumi asutaja ja juht András Fekete-Győr ütles Eesti Päevalehele Ateenas Euroopa liberaalsete parteide ühenduse ALDE kongressil antud usutluses, et enne 13. oktoobri valimisi ei uskunud ta ise ka, et Orbáni Fideszilt saaks niipea võimu võtta. Nüüd peab ta seda võimalikuks.