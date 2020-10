„Valimiste lähenedes lähen põnevusest põlema. Ma näen seda kui suurt sündmust. Põnev on seepärast, et ma saan ise osaleda. Ka olümpiamängud on iga nelja aasta tagant, kuid neid ma ju lihtalt vaatan. Valimistel oled osaline ja ma võtan seda väga tõsiselt,” rääkis Eesti Päevalehele Edward Ruitberg.