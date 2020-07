USA ostis California ravimifirmalt Gilead veidi üle poole miljoni ravikuuri jagu ravimit remdesiviir. See on seni ainus ravim, mis on saanud kinnituse, et sel on COVID-19 vastu mingi toime. USA tervishoiu- ja teenindusminister Alex Azar peab seda president Trumpi imeliseks saavutuseks, mis kindlustab, et ameeriklased saavad remdesiviirile ligipääsu.

Remdesiviir on Gileadi patenteeritud, seega ükski teine ettevõte seda lääneriikides toota ei tohi. Praegune poole miljoni ravikuuri suurune toodang moodustab üle 90% prognoositavast kogusest, mida ettevõte suudab järgmise paari kuu jooksul toota. Suve jooksul loodab ravimifirma tootmismahtu märkimisväärselt suurendada. Toorainete importi ja tarneahelaid puudutavate probleemide lahendamiseks on firmale appi tulnud USA valitsus.