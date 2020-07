Mai lõpus ütles Florida kuberner Ron DeSantis, et osariigi koroonaviiruse vastane strateegia on õnnestunud, ja kurtis, et inimesed ei tunnusta võimusid piisavalt. Ta ründas ajakirjanikke, kes olevat „jahunud nädalaid ja nädalaid, et Floridast saab uus New York”. President Donald Trump ja asepresident Mike Pence kiitsid osariigi valitud kurssi, mis hõlmas restoranide ja poodide avamist juba mai keskel. Poolteist kuud hiljem tuvastatakse Floridas üle 15 000 uue nakatumise päevas – rohkem kui pandeemia haripunkti ajal New Yorgis.

Kuigi Trump on korduvalt rõhutanud, et suur nakatunute arv tuleneb suurest proovide arvust (ja väitnud, et parema statistika saamiseks tuleb võtta vähem proove), ületab positiivsete proovide osakaal mõnes osariigis lausa 15%.