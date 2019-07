Salapärase USA finantsisti Jeffrey Epsteini vahistamisega kaasnev skandaal on alles algusjärgus, kuid laieneb hoogsasti. Esialgne New Yorgis esitatud süüdistus puudutas „kõigest” kolme alaealise tüdruku kuritarvitamist aastatel 2002–2005. Prokuröride teatel on Epsteini kinnipidamise järel hakanud laekuma teistegi ohvrite avaldusi, sealhulgas ärimehele kuuluvas Uus-Mehhiko rantšos toimunu kohta.