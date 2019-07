Miljardär Jeffrey Epsteinile esitati üleeile kriminaalsüüdistus alaealiste tüdrukute seksitööle sundimises. Seetõttu nõutakse, et USA tööminister Alexander Acosta, kes 2008. aastal prokurörina töötades Epsteini vastu leebust üles näitas, astuks ametist tagasi. Mitu demokraatide juhti on ka nõudnud, et Acosta annaks kongressile aru, miks ta otsustas üksteist aastat tagasi Miami peaprokurörina töötades Epsteiniga ebatavalisele kokkuleppemenetlusele minna.