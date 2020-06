USA rahutuste tõttu on vahistatud üle 4000 inimese, on ka hukkunuid

Rahutustega kaasnevad purustused ja sulgemised hakkavad mõju avaldama ka USA majandusele, mis on pandeemia tõttu niigi raskustes. Ainuüksi rahutuste alguspunkti lähedal Saint Pauli linnas on rüüstatud üle 170 poe. Nii Walmarti kui ka Targeti kauplusekett on teatanud sadade poodide ajutisest sulgemisest. Apple tunnistas samuti, et on osa poode kinni pannud ja luksuskaupade müüja Nordstrom on rüüstamiste tõttu sulgenud kõik oma esindused. Reedel avaldab USA tööministeerium värske statistika tööpuuduse kohta, mis lähenes viimastel andmetel 15%-le, kuid võib praeguseks ületada juba 20%.