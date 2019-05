USA-s musta nimekirja sattumine jätab Huawei telefonid läänes ostjateta

Tarkvarafirma Google hakkab piirama Hiina elektroonikafirma Huawei ligipääsu oma operatsioonisüsteemi Android uuendustele, andes sellega tõsise löögi firma tulevikuplaanidele Euroopas. Tarbija jaoks tähendab see, et edaspidi turule jõudvates Huawei telefonides ei saa enam kasutada ka populaarseid Google’i rakendusi, sealhulgas samanimelist otsimootorit ja videoportaali YouTube. Juba kasutusel olevates telefonides saab olemasolevaid äppe endiselt uuendada. Hiinas on enamik Google’i teenuseid küll blokeeritud, kuid see-eest ollakse nendega harjunud Euroopas, kus on praegu Huawei nutitelefonide jaoks Hiina järel tähtsuselt teine turg.