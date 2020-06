USA-s plahvatas pikka aega kogunenud vimm

Meeleavaldused on toonud koroonaviiruse küüsis vaevlevasse USA-sse suure murekoorma. Hoolimata paljudes linnades kehtestatud öisest liikumiskeelust märatsevad demonstrandid tänavatel, süüdates autosid ja kauplusi ning lõhkudes kõike, mis ette juhtub. Tänavatele on saadetud sõjavägi, kinni on peetud tuhandeid inimesi. Miks?