USA samm võib Süürias põhjustada ISIS-e uue esiletõusu ja pagulasvood

Tagandamisskandaaliga maadlev USA president Donald Trump üllatas pühapäeval teatega, et USA ei kavatse tõkestada Türgi sissetungi Kirde-Süüriasse. Esmaspäeva hommikuks oli selge, et Washington on hakanud Süüria-Türgi piirilt ehk kurdide kontrolli all olevatelt aladelt oma üksusi tagasi tõmbama.

Enne kui päev oli õhtusse jõudnud, olid juba ilmunud uudised, et Türgi andis kurdide positsioonide pihta õhu- ja suurtükilööke ning koondab piiri äärde vägesid. Kurdide juhitava Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) esindaja hoiatas, et piirkonnast saab varsti sõjatsoon. Staažika Valge Maja allika sõnul pidas Trump nädalavahetusel Süüria üle oma nõunikega nõu. „Ta arvestas sellega, mida kuulis, kui tal oli lõpuks saanud kogu teemast küllalt,” teatas allikas Wall Street Journalile.