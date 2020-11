Hääli loevad küll valimiskomisjonid, ent presidendivalimistele delegaatide saatmise otsuse langetab osariigi kohalik esinduskogu ja selle kinnitab kuberner. 2000. aastal olid Florida kongressi kontrollivad vabariiklased valmis oma delegaadid tähtajaks valimistele saatma ka juhul, kui hääli alles loetakse. Kohalik kuberner oli võitjakandidaadi vend Jeb Bush, kes oleks selle otsuse kinnitanud. Mitmes kaalukeeleks peetud osariigis on aga praegu võimul kuberner, kelle partei istub kohalikus kongressis opositsioonis. Vaidlustatud tulemuse korral on täiesti võimalik, et kuberner ja osariigi kongress saadavad valimistele konkureerivad delegaadid.