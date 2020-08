Üks USA esindajatekoja kandidaate väidab, et COVID-19 ja Black Lives Matteri liikumine on suitsukate, millega varjatakse pedofiiliat ja inimkaubandust. Teise kandidaadi sõnul on USA-l avanenud „haruldane võimalus saada jagu Saatanat kummardavate pedofiilide globaalsest võrgustikust.” Leidub veel mitu poliitikut, kes teevad sotsiaalmeediasse salapäraseid postitusi, vihjates võitlusele üleilmse võimueliidi kukutamiseks. Nad kõik on nn QAnoni liikumise järgijad, kes lähtuvad vandenõuteooriast, mis FBI hinnangul võib kujutada endast kodumaist terroriohtu.

Nimetatud poliitikud pole aga mingid äärmuslastest veidrikud, vaid võimuloleva Vabariikliku Partei kandidaadid. Osal juhtudel saavad nad rahastust partei eelarvest ja president Donald Trumpi isiklikke toetusavaldusi. Novembri valimistel õnnestub hulgal Qanoni kandidaatidel vabariiklaste kantsides tõenäoliselt ka Kongressi pääseda.