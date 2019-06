Uus kosmosevõidujooks: lisaks Trumpile ja Hiinale tahavad Kuule minna ka Elon Musk, Jeff Bezos ja Euroopa Liit

NASA töötaja Ryan Zeigleri jaoks muutus astronautide Kuule tagasi viimise teema aktuaalseks aprilli lõpus, kui tema Houstonis asuv labor sai kõne kosmoseagentuuri Washingtoni peakorterist. „Nad ütlesid, et noh, hakkame nüüd uuesti Kuu peale minema,” meenutab ta. „Ma vastasin, et ahah, sellega on küll üks väike asi...”

Sarnaselt paljudele kolleegidele peab Zeigler tegema palju tööd ja seda poole väiksema ajaga, kui ta oleks arvanud. Zeigleri töö ei alga aga mitte hetkest, kui astronaudid jala Kuule tõstavad, vaid siis, kui nad tagasi Maale saabuvad. Ta juhib Johnsoni kosmosekeskuse juures kosmiliste materjalide osakonda, mille valduses on ka 2200 möödunud sajandi Apollo missioonidel Kuult hangitud kiviminäidist.