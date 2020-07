Keir Starmer valiti leiboristliku partei juhiks, kui viis aastat partei eesotsas olnud Jeremy Corbyn ennast juhikohalt taandas. Corbyni juhtimise all kaotasid leiboristid kahe ja poole aasta vältel kahed üldvalimised, mis on traditsioonilise kaheparteisüsteemiga riigis suurele erakonnale hukatuslik tulemus. Kuigi Starmeri esimesed kuud opositsioonijuhiametis on möödunud koroonapandeemia keerulisel ajal, on tema juhitud varivalitsus ja erakond astunud samme, et distantseerida end Corbyni-aegse partei taagast.

Starmeri eelkäija Corbyn paistis oli aastakümneid paistnud silma oma seisukohtadega, mis ei ühtinud partei omadega, väljendanud selget toetust Palestiina riiklusele ja mitmel korral näidanud üles Iisraeli-vastast meelsust. Näiteks kutsus ta kahel korral üles algatama uurimisi Iisraeli mõju kohta Ühendkuningriigi poliitikas. 2009. aastal nimetas Corbyn enda sõpradeks Hamasi ja Hezbollah’ liikmeid. Kummagi partei sõjalised tiivad on Euroopa Liit määranud terroristlikeks organisatsioonideks, mis soovivad Iisraeli riiki hävitada.