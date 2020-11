USA presidendi Donald Trumpi kampaaniameeskond on esitanud mitmes osariigis hagisid ja nõudnud Wisconsinis häälte ülelugemist. Washington Post kirjutas eile, et Trumpi kampaaniameeskond ei väida hagides, nagu oleks toimunud ulatuslik valimispettus, vaid keskendunud väiksematele etteheidetele. Ka sel juhul on nad kohtus enamjaolt alla jäänud.