Vägistamises süüdi mõistetud Weinsteini ootavad uued raskused

Kui otsustav hetk kätte jõudis, polnud senisel mõjuvõimsal produtsendil Harvey Weinsteinil enam rulaatorit, millele nõjatuda. Seitse pikka protsessinädalat enne seda oli ta ilmunud kohtusse, abiks käimisraam, mille esimese versiooni jalgade alla oli kleebitud kaks mõistetamatu ülesandega tennisepalli.

Kohtureporterid murdsid pead, mida see peaks tähendama. Kas tegu oli klassikalise filmikunstivõttega, mis pidanuks vandekohtunikel südame härdaks tegema? Meisterlikult produtsendilt, kelle kaasabil on sündinud sellised linateosed nagu „Pulp Fiction” ja „Inglise patsient”, võinuks ju midagi sellist oodata. Või peegeldas see ehedalt hiljuti seljaoperatsiooni läbi teinud Weinsteini füüsilist seisundit?