Peale riigipea ja tema abikaasa Melania on praeguseks oma proovile positiivse vastuse saanud kolm vabariiklasest senaatorit, Trumpi kampaaniajuht Bill Stepien, New Jersey ekskuberner Chris Cristie, kolm Valgesse Majja akrediteeritud ajakirjanikku ja veel mitu Valge Maja ametnikku ja külalist. Enamiku tervis on esialgu hea, kuid Cristie toimetati laupäeval samuti ettevaatuse mõttes haiglasse.