Kalesnikavaga juhtunud kummaline intsident on laiema kampaania osa, millega sunnitakse opositsioonijuhte Valgevenest lahkuma. Endine diplomaat ja teatrijuht Pavel Latuška tunnistas esmaspäeval, et lahkus riigist KGB survel, kes ähvardas algatada tema kohta kriminaalasja. Samamoodi sunniti eelmisel nädalal riigist lahkuma teine opositsioonijuht Volga Kavalkava, kes oli 25. augustist vahi all ja sõidutati vanglast otse piirile. Nädal tagasi ei lasknud piirivalve riiki tagasi Minski katoliku kiriku peapiiskoppi Tadeusz Kondrusiewiczit. Repressioonilaine ajal peeti äsja kinni sõltumatu portaali Tut.by toimetaja Svjatlana Ulassiku tütar, kellele esitati süüdistus rahutustes osalemises.

Opositsiooni koordinatsiooninõukogusse kuuluv advokaat Maksim Znak ütles, et pärast Kavalkava ja Latuška väljasaatmist arvestasid nad samasuguse valiku ette panekuga. „Arutasime, kas nõustuksime riigist lahkuma või riskiksime repressioonidega,” ütles Znak. „Kalesnikava kinnitas, et tema mingil juhul vabatahtlikult ei lahku.”