Valgevene ostis Moskva ninanipsuks USA-lt naftat

Valgevene teatas pärast Venemaaga puhkenud hinnavaidlust, et soetab osa naftat USA-lt. Valgevene valitsus kinnitas möödunud reedel, et USA-st on esimene saadetis juba teele läkitatud.

80 000 tonni naftat peaks eeldatavasti juunis jõudma Leedu Klaipėda sadamasse, kust see transporditakse raudteed mööda Valgevenesse, kirjutab uudisteagentuur AP. Valgevene välisministri Uladzimir Makjei sõnul on koostöö USA-ga energiajulgeoleku osa.

USA välisminister Mike Pompeo sõnas möödunud reedel tehingut kommenteerides, et see tugevdab Valgevene sõltumatust. Pompeo käis selle aasta veebruaris Valgevenes ja see oli pärast 1994. aastat esimene ametis oleva USA välisministri Valgevene visiit, kirjutas Raadio Vaba Euroopa.