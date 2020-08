Hommikul teatas keskvalimiskomisjon, et eelvalimiste aktiivsus olevat olnud enneolematult suur: 41,7% ehk ligi kaks korda suurem kui 2010. aastal, kui opositsioon viimati püüdis Lukašenka vastu tõsisemalt välja astuda. Kuna Tsihhanovskaja kutsus oma toetajaid välja tulema pigem valimispäeval, pidas vastasrind sellist rekordtulemust väga ebatõenäoliseks. Sotsiaalvõrgustikus Telegram levis video, mis näitab väidetavaid valimiskomisjoni liikmeid Minski 66. keskkoolis asuvast jaoskonnast akna kaudu ja mööda redelit lahkumas, mahukad kotid kaenlas. Redelit aitab hoida miilitsatöötaja. Aktivistide arvates oli Tsihhanovskaja selles jaoskonnas ilmselt juba liiga palju lõpptulemusega sobimatuid hääli kogunud, nii et tekkis vajadus osa sedeleid „evakueerida.”

Väidetava välismaise Lukašenka-vastase vandenõu kohta väidab president nüüd, et selle taga võisid Venemaa asemel olla hoopis USA või Ukraina niiditõmbajad. Pühapäeval valimiskasti juurde jõudes teatas Lukašenka, et Putin olevat talle telefonitsi öelnud: „Oleme ühes paadis. Kui see kõigub, upume mõlemad.”