Selge, et mind ei tahetud tappa, mind taheti hirmutada. Aga seejuures tekkisid suured collateral damage’i (kõrvalise kahju – toim) võimalused, sest inimesed, kes seda tegid, absoluutselt sülitasid sellele ja nad olid valmis, et kannatada oleksid saanud minu vanemad. See oli juba liig ja me kõik jooksime laiali.”

„See millest mina räägin, on lihtsalt lasteaed „Novitšokiga” võrreldes. Aga siin oli selge, et poisid lähevad varem või hiljem üle tapmistele,” kommenteeris Latõnina olukorda Venemaal.