Vene opositsionäär: 29. veebruar näitab, kas inimesed astuvad Putini võimuhaaramise vastu välja

„Olen 2003. aastast saadik teadnud, et Putini eesmärk on surmani võimule jääda. Aga üks asi on, mida diktaatorid kavatsevad, ja teine asi, mis sellest välja tuleb,” ütles pikaaegne Venemaa demokraatliku opositsiooni aktivist, Boriss Nemtsovi fondi esimees Vladimir Kara-Murza. Eesti Päevaleht uuris temalt möödunud nädalal Strasbourgis Venemaal alanud palavikulise põhiseaduse muutmise tagamaid.

Kaks eluohtlikku ja müstilist mürgitamiskatset üle elanud Kara-Murza rääkis intervjuus, et näeb viimasel ajal hirmutamisest hoolimata noorte inimeste valmidust astuda välja Putini režiimi diktaadi vastu.