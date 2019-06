Vene võime tabas ajakirjaniku süüdilavastamise katsel üks äpardus teise järel

Eile ootamatult süüdistustest vabastatud Vene üks tuntumaid uurivaid ajakirjanikke Ivan Golunov võeti kinni möödunud neljapäeva pärastlõunal otse Moskva tänaval. Tema juurde astusid kaks erariides meest ja teatasid, et Golunov on vahistatud. Kui ajakirjanik nõudis, et arreteerijad end tutvustaksid, teatas üks: „Ei arvanudki ära? Kriminaaluurijad oleme.” Arreteerijad väänasid Golunovi käed selja taha, panid need raudu ja lükkasid ta patrullauto tagauksest sisse. Seal õngitsesid kordnikud ajakirjaniku püksitaskust mobiiltelefoni ja käskisid tal see parooliga avada. Golunov keeldus.