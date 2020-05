Venelased paljastasid oma pikaajalise naftablufi

Venemaa on pikka aega väitnud, et ei saa naftatootmist nii lihtsalt vähendada nagu kõrberiigid. Naftat eksportivate riikide organisatsioon OPEC, mida juhib Saudi Araabia, on Moskval juba aastaid palunud tootmist vähendada, kuid sealt on järjekindlalt vastatud, et külm kliima seda kahjuks ei võimalda. Nüüd kavatseb Venemaa siiski osa puurkaeve sulgeda.

Analüütikud on nimetanud Venemaa väiteid ülemaailmse naftatööstuse suurimaks geopoliitiliseks blufiks, kirjutab New York Times.



„See jutt on enamjaolt täielik jama. Üldiselt saab puurkaevu suurema vaevata sulgeda,” sõnas New York Timesile energiainvestor ja endine naftaettevõtte juht Thomas Reed, kellel on Siberis töötamise kogemus.