Nagu eeldati, otsustasid venelased eile lõppenud rahvahääletusel toetada põhiseaduse muutmist. Nüüd saab president Vladimir Putin jääda ametisse 2036. aastani, kui ta on 83-aastane. Sisuliselt tähendab see, et Putinist saab eluaegne president.

Rahvast meelitati valimistel osalema korterite, autode, iPhone’ide ja muruniidukite väljaloosimiste ning kolmapäevaks antud vaba päevaga. Kaug-Idas Burjaatias loositi valimas käinute vahel välja Uraletsi traktor.