Hinnanguliselt põles nädala alguse seisuga Venemaa idapoolsetes oblastites umbes 32 000 ruutkilomeetrit maastikku. Kokku on selle hooaja põlengutest Greenpeace Russia andmetel mõjutatud üle 110 000 ruutkilomeetri, mis on üle kahe Eesti territooriumi suurune maa-ala. Tulekahjud algasid juuni lõpus, eriolukorrad on välja kuulutatud alles viimastel nädalatel Krasnojarski ja Irkutski regioonides, samuti Burjaatias ning Jakuutias (Sahha vabariigis), kirjutas Moscow Times.