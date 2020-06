Venemaa laseb juunis käiku koroonaravimi, vaktsiini lubatakse juuliks

Mitu Venemaa eksperti hoiatab, et kui vaktsiin tõesti kahe kuu pärast turule jõuab, siis on kiiruse nimel ohutusnõuetele käega löödud. „Muidugi on võimalik sellise lühikese ajaga vaktsiini prototüüp välja töötada,” ütles Moskva Metšnikovi vaktsiiniinstituudi laborijuht Vitali Zverev portaalile Nastojaštšeje Vremja. „Korralikult katsetada on seda aga selle aja jooksul võimatu.” Molekulaarbioloog Irina Jakutenko kinnitas samale väljaandele, et põhjalike katsetusteta vaktsineerima hakkamine tähendaks senistele standarditele käega löömist.