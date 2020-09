Veel paar nädalat pärast Valgevene presidendivalimisi suhtus Venemaa riigimeedia sealsetesse meeleavaldustesse ambivalentselt, kuid praeguseks on Vene riigiaparaat hakanud ühemõtteliselt toetama Aljaksandr Lukašenkat. Suhete taassoojenemise järjekordse märgina kohtub Lukašenka täna Moskvas Vladimir Putiniga, kes on varem lubanud talle saata toetuseks politsejõude ja Valgevene enda väitel ka restruktureerida miljardi dollari eest võlgu. Ent kõige nähtavam on Kremli sekkumine Valgevene meediasõtta. See ei puuduta ainult Venemaa enda propagandakanalite sisu, vaid ka spetsialistide ja nõustajate läkitamist Valgevene riigimeediasse.