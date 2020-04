Venemaa saadab NATO riikidele konksuga abi

Itaalia peaminister Giuseppe Conte leppis märtsi lõpus Venemaaga kokku, et Itaalia põhjaosas katastroofipiirkonnaks muutunud Bergamo linnale tulevad appi Vene relvajõudude eksperdid oma seadmetega. Ent neljapäeval teatas Itaalia päevaleht La Stampa, et varustust kontrollinud ametnike sõnul on venelaste toodust 80% praeguse pandeemia tingimustes kasutuskõlbmatu. Suuremat muret tekitab see, et Itaaliasse saabunud Vene relvajõudude radioloogilise, keemilise ja bioloogilise kaitse üksus on ajalooliselt teinud tihedat koostööd Vene sõjaväeluurega.

Segadused kaasnesid ka kolmapäeval USA-s maandunud Vene kaubalennuga, millega toodi New Yorgi haiglatele hingamisaparaate, kaitsevahendeid ja muud varustust. Selle kohta, kes kauba eest maksis, ajavad riigid eri juttu. Mida USA valitsus üldse kommenteerida ei taha, on küsimus, kes aparaadid tootis.