Venemaa salatseb 14 elu nõudnud allveelaevakatastroofiga

Venemaa ametlikud allikad teatasid teisipäeval, et uurimisallveelaeval on elektrisüsteemi lühise tõttu puhkenud tulekahju. Mainiti, et alus tegi õnnetuse hetkel Venemaa territoriaalvetes Barentsi meres põhjauuringuid.

Tulekahju kustutati ja allveelaev pukseeriti õnnetuskohast Motovski lahe lähedal Severomorskis asuvasse Vene Põhjalaevastiku baasi. Venemaa president Vladimir Putin tühistas teisipäeval kogu oma päevakava ja kohtus infotunniks kaitseminister Sergei Šoiguga. Kaitseministeeriumi teatel määrati sündmuse põhjuste uurimise eest vastutavaks Vene mereväe ülemjuhataja Nikolai Jevmenov.