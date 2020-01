Venemaa uus valitsus ennustab investoritele kliimamuutust

Venemaa peaministri Mihhail Mišustini sõnul on valitsuse ülesanne viia ellu Putini 15. jaanuari kõnes seatud eesmärgid. „See tähendab rahvastikuküsimusi ja lastega perede toetamist, see tähendab inimeste sissetulekute kasvu ja hoolitsemist nende eest, kes vajavad riigilt abi, kvaliteetset tervishoidu ja haridust,” teatas Mišustin. Ta märkis, et selle eeltingimus on ettevõtluskliima parandamine ja kiirem majandusareng.