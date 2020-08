Sel nädalal teatas president Vladimir Putin, et Venemaa on esimesena maailmas registreerinud koroonavaktsiini. „Vaktsiin toimib üsna tõhusalt,” kinnitas Putin. Ta lisas, et seda olevalt edukalt katsetanud ka tema tütar.

Maailma eri paigus arendatakse praegu rohkem kui sadat võimalikku vaktsiini, millest vähemalt neli on jõudnud inimestel katsetamise kolmandasse faasi, kirjutas Raadio Vaba Euroopa.

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) järgi hõlmab selline arengujärk tavaliselt tuhandeid katsejäneseid ja kestab mitu kuud. Venemaa polnud teisipäevaks sellesse etappi veel jõudnud, kuid riigi tervishoiuministeerium kinnitas, et juba augustis hakatakse õpetajaid ja meditsiinitöötajaid vaktsineerima. Kas see on päris ohutu?