Venemaa võime kummitavad koroonaviirus ja võidupüha

Sõjaväeosad harjutavad endiselt Punase väljaku paraadil marssimist, sest võimud ei taha sõja lõpu 75. aastapäeva tähistamisest loobuda. Praegu tundub selline suurejooneline üritus võimatu, sest suur osa Venemaad ja muud maailma on viiruse leviku tõkestamiseks lukku pandud.

Alates eilsest peavad moskvalased väljas liikumiseks taotlema digitaalset luba. Metroojaamade juurde tekkisid kohe järjekorrad, sest lube on tarvis ka kontrollida. COVID-19 põdejad peavad tõmbama oma mobiili äpi, millega saab nende liikumist jälgida.

Nagu teisteski riikides, pole paljudel Venemaa ettevõtetel enam võimalik töötajatele palka maksta. Olukorra teeb keerulisemaks tõsiasi, et riigi võimuladvik on selge sõnaga nõudnud, et seda tuleb teha, kirjutab portaal Meduza.

Ettevõtted üritavad igati kokku hoida, ka töötajate arvelt. Näiteks saadetakse inimesed palgata puhkusele ja keeldujaid ähvardab vallandamine.