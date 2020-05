Venemaal on COVID-19 tõttu hukkunud ligi 200 meedikut

Kui uskuda ametlikku suremusstatistikat, on praegu Venemaal meedikuna töötada mitu korda ohtlikum kui kuskil mujal. Uudisteportaal Mediazona avaldas teisipäeval nimekirja 186 Vene kiirabi- ja haiglatöötajast, kelle surma põhjustas COVID-19. Kõige ohtlikumad töökohad on Moskvas, Moskva oblastis, Peterburis ja Dagestanis. Seda arvu üldstatistikaga võrreldes peaks meedikute osakaal Vene ametlikust suremusest olema ligi 7%, mitu korda suurem kui Itaalias, Hispaanias või USA-s.

Fenomenile pakutakse korraga kaht seletust. Esiteks: Venemaal pisendatakse suremusstatistikat. Seda tunnistavad isegi kriisipiirkondade kõrged ametnikud. Teisalt töötavadki Vene meedikud sageli ohtlikes tingimustes ja kaebavad avalikult isikukaitsevahendite puuduse pärast.

Samal ajal kannavad nende ülemused hoolt, et suremuse statistika oleks võimalikult väike. Kui patsiendi surmale on vähegi võimalik alternatiivset selgitust tuua, jäetakse COVID-19 surmatunnistusel märkimata. Ühe arsti väitel on tema linnas sätestatud COVID-19 põhjustatud surmadele kvoot: mitte üle viie surmajuhtumi päevas.